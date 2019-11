Stadio – Le scelte anti Sassuolo

Soriano non e l’ha fatta e ha alzato bandiera bianca. Il problema al ginocchio costringe il trequartista allo stop, al suo posto pronto Mattias Svanberg. Un ruolo che il 20enne svedese, fresco di convocazione in Nazionale maggiore, ha già ricoperto con ottimi risultati. Al suo fianco destro prenderà posto Orsolini, mentre a sinistra potrebbe trovare spazio Andreas Skov Olsen. Il danese potrebbe rilevare Sansone, uscito malconcio dalla partita contro l’Inter.

A centrocampo torna invece Gary Medel, un recupero molto importante nell’economia del gioco rossoblu, al suo fianco Andrea Poli. In difesa confermata la coppia di centrali Bani e Danilo, mentre sugli esterni scelta obbligata da entrambi i lati: Mbaye e Krejci. Bologna che potrà contare anche sulla spinta di circa 2500 tifosi in arrivo al Mapei per sostenere il club rossoblu.