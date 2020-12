Stadio – L’anno di Soriano

Roberto Soriano, al suo terzo campionato con il Bologna, sta vivendo un momento di forma straordinario ed è un trascinatore per i rossoblù.

In questo avvio di stagione, il 21 rossoblù, ha messo a segno 5 reti e fornito 3 assist ai compagni. Ha una media di un gol ogni 160′ minuti e corre quasi 11 chilometri a partita a sottolineare il suo straordinario momento di forma. Una crescita che ha colpito anche Mancini che lo ha convocato in Nazionale dopo cinque anni. I suoi numeri in questo avvio di stagione lo portano a primeggiare in diverse statistiche, è infatti al sesto posto nella classifica marcatori e terzo in quella degli assist e dei passaggi chiave. Cifre che evidenziano quanto Soriano sia indispensabile e fondamentale nella metà campo avversaria. Mantenere questo ritmo e questi numeri non sarà facile, ma è chiaro che ora risulta essere uno dei migliori dei rossoblù e un esempio da seguire per tutti i giovani che stanno crescendo intorno a lui.