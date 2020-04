Stadio – La situazione dei prestiti rossoblu

In attesa di scoprire come terminerà la stagione in corso, Stadio fa il punto sui prestiti in casa rossoblu. Sono diversi infatti i giocatori sotto contratto con il Bologna sparsi per i diversi club del mondo. Tra questi alcuni potrebbero non tornare più tra le mura di Casteldebole. In particolare si parla di Luca Rizzo e Mattia Destro, i cui contratti scadranno a fine stagione e non verranno rinnovati.

Opposti invece i destini dei giovani Vignato, Lappalainen e Okwonkwo. I tre giovani giocatori offensivi a fine stagione torneranno in Emilia per giocarsi le proprie chance alla corte di Mihajlovic. Più complicati invece i destini di Paz, Donsah e Calabresi, legati agli eventuali riscatti delle squadre in cui militano attualmente. In prestito anche Falletti, Kingsley e Falcinelli, di cui il Bologna dovrà decidere se trattenere, vendere o girare nuovamente in prestito.