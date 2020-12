Qui Trigoria – La probabile formazione della Roma

Emergenza quasi finita in casa Roma e Fonseca ritrova diversi giocatori per il match di domani al Dall’Ara contro il Bologna.

L’allenatore portoghese, che non sarà in panchina perché squalificato, recupera Veretout, Pellegrini e Smalling, ma perde Mirante, mentre Mancini rimane infortunato. Alle assenze si aggiunge Pedro per squalifica, dopo l’espulsione nel turno precedente contro il Sassuolo. Ci sarà quindi Pau Lopez in porta, che l’anno scorso fu protagonista nella vittoria dei giallorossi per 1-2, e davanti a lui ci saranno Kumbulla, Smalling e Ibañez. A centrocampo tutto ruota intorno a Veretuot e alla sua eventuale disponibilità dal primo minuto, pronto a sostituirlo Cristante in coppia con Villar. Sugli esterni ci saranno Spinazzola e Karsdorp, mentre in attacco dietro a Dzeko, agiranno Mkhitaryan e Pellegrini.

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Kumbulla, Smalling, Ibañez; Karsdorp, Cristante, Villar, Spinazzola; Mkhitaryan, Pellegrini; Dzeko.

Fonte: Stadio