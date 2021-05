Stadio – La probabile formazione contro il Genoa

Ecco i possibili 11 che sceglierà Mihajlovic domani sera contro il Genoa

Mihajlovic per questa sfida infrasettimanale potrebbe decidere di far rifiatare qualche prezzo pregiato come Palacio e uno dei due centrali. In difesa scalda i motori Antov per affiancare uno tra Danilo e Soumaoro, mentre i terzini saranno confermati. Soriano tornerà ad agire nel ruolo di trequartista con Barrow che farà la punta al posto di Palacio che ha giocato le ultime tre partite da titolare e per tutti i 90 minuti. Orsolini e Sansone, in vantaggio su Vignato, dovrebbero completare la linea dei trequartisti. Infine Schouten e Svanberg si candidano come coppia in mezzo al campo. Attenzione ai 6 diffidati: De Silvestri, Dijks, Soumaoro, Tomiyasu, Soriano e Vignato.