Stadio – La primavera e Zauri, un caso: i rossoblù vicini al baratro

Il Bologna si giocherà la permanenza nel campionato Primavera 1 ai playout contro la Lazio

Nonostante il potenziale da squadra di metà classifica, il Bologna Primavera dovrà giocare i playout contro la Lazio per non retrocedere in Primavera 2.

I biancocelesti sono in difficoltà, ma tutti a Casteldebole hanno capito che Luciano Zauri è un uomo solo al comando, con la squadra che fatica a seguirlo. La colpa per questa situazione non è solo sua, ma anche di Marco Di Vaio, che lo ha proposto a Bigon e Sabatini, e di Corazza, che ha avvallato la scelta senza opporsi. Non c'entra invece Fenucci, che ha deciso di lasciare la decisione agli uomini dell'area tecnica. Si proverà almeno a salvare la categoria il 23 e il 29 giugno, ma la brutta figura è stata già fatta comunque vada.