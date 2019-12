Stadio – La moviola di Lecce-Bologna

Prestazione poco convincente anche nella serata di ieri per Rosario Abisso. Il direttore di gara alla terza stagione in pianta stabile in A non convince: poca uniformità nella gestione dei cartellini e nel giudizio dei falli. Grazia Poli che entra in maniera scomposta su Babacar (giallo sicuro, potenzialmente anche rosso), grave non sanzionare l’intervento.

Giusto annullare la rete di Babacar, su cui non è servito neanche il consulto del VAR. In gioco Orsolini sulla prima rete rossoblu, lo tiene in gioco Calderoni. Non gestisce bene l’acceso scambio di opinioni tra Tachtsidis e Medel. Voto 5 alla giornata dell’arbitro della sezione di Palermo.