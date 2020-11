Bologna – il punto sull’infermeria

Oggi il Bologna inizierà a preparare la sfida di domenica contro il Napoli e lo farà senza diversi giocatori. Prima dell’allenamento il gruppo squadra si sottoporrà al giro di tamponi.

Uno degli assenti è Santander che oggi si opererà alla clinica Toniolo per la ricostruzione capsulo-legamentosa esterna del ginocchio destro. Per il Ropero si prospetta uno stop di circa 4 mesi. Chi è più vicino al rientro è Gary Medel che ha accorciato i suoi tempi di recupero e potrebbe già esserci contro il Napoli. Mihajlovic, però, vuole evitare ricadute e potrebbe farlo rientrare dopo la sosta a Genova contro la Sampdoria. Sono ancora da valutare le condizioni di Mbaye e Sansone, che arriveranno in giornata, entrambi a rischio per la gara di domenica. Tempi più lunghi per Dijks, Poli e Skov Olsen che stanno proseguendo la riabilitazione dai propri infortuni.

Fonte: Stadio