Stadio – Il jolly Tomiyasu spinge Calabresi lontano

Con l’arrivo di Tomiyasu, considerato un vero jolly in difesa, potrebbe trovare sempre meno spazio Arturo Calabresi. A Bologna Arturo aveva trovato, inseme ad Inzaghi, forma e continuità di rendimento, diventando anche eroe per un giorno, segnando il gol vittoria contro il Torino. Con l’arrivo di Mihajlovic, il giocatore si è ritrovato confinato in panchina, meno adatto alla difesa a 4 del tecnico serbo. Nonostante tutto però, si è guadagnato la convocazione e la maglia da titolare nell’Under 21 di Di Biagio, dimostrando, anche da terzino destro, tutto il suo valore.

Ora il destino in rossoblu di Calabresi è appeso ad un filo. Il giocatore verrà valutato meglio nel ritiro austriaco di Neustift, la sensazione è però che possa lasciare il rossoblu durante questa sessione di mercato. Magari sarà solo un prestito, magari sarà solo un arrivederci, ma la duttilità di Tomiyasu sta spingendo Arturo via da Bologna.