Stadio – Il giorno di Sinisa

40mila persone per spingere la Lazio oggi contro il Bologna.

Per Sinisa Mihajlovic sarà una giornata particolare, il serbo di fatto può decidere lo Scudetto con le due prossime sfide, Lazio domani e Juve l’8 marzo. Il Corriere dello Sport Stadio titola ‘Il giorno di Sinisa’ – Alle 15 incontra l’amico Inzaghi e non sarà mai nemico dei biancocelesti, ma vuole un risultato a tutti i costi. Mihajlovic è arbitro dello Scudetto. Per quanto riguarda la formazione rossoblù, Barrow sarà confermato titolare.