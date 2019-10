Stadio – Il Bologna con Mihajlovic è altra cosa

Quella di stasera potrebbe essere la partita di Sinisa Mihajlovic. Cercato dalla Juve nel 2013 e la scorsa estate, il tecnico serbo è salito per la prima volta in questa stagione in ritiro con la squadra e stasera vuole essere al suo posto in panchina. Dipenderà anche dal meteo e dalle temperature di Torino.

Il Corriere dello Sport Stadio apre con un titolo eloquente ‘Non ci lascia mai soli’, si legge in prima pagina. Con Sinisa a bordo campo il Bologna è un’altra cosa perché, sostiene Stadio, ha il potete di moltiplicare autostima e coraggio. Allo Stadium con il 4-2-3-1, Sansone prenota un gol, Krejci gioca al posto di Dijks infortunato.