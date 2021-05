Stadio – Il Bologna attende le mosse di Mihajlovic

La società aspetta l'incontro per parlare con Mihajlovic

Il Bologna aspetta l'incontro di martedì 1 giugno per mettersi in moto e i dirigenti confidano che Mihajlovic si presenti a Casteldebole con entusiasmo e che subito si inizi a lavorare.

Ma non è così scontato che le cose possano andare in questa direzione. La prossima mossa è di Sinisa e tocca a lui far sapere se vorrà o meno continuare a impegnarsi per il Bologna, al di là del contratto. Con Saputo si è saluto negli spogliatoi del Dall'Ara, il presidente è rimasto a Bologna fino a giovedì mentre il mister era a casa a Roma. La società mostra di avere un'idea chiara e di problemi, qualora ce ne dovessero essere, dovrà spiegarli Mihajlovic.