Stadio – I ragazzi della Primavera, l’arma in più di Sinisa

Una vera e propria famiglia è diventato il Bologna. L’emergenza delle ultime settimane ha compattato molto il gruppo rossoblu e ora questo può diventare un nuovo punto di forza della squadra di Sinisa. Una panchina di soli Primavera inizialmente spaventava, ma il tecnico serbo non ha vacillato e ha tranquillamente mandato in campo i giovani rossoblu.

Ora la situazione infortuni sta sensibilmente migliorando e gli esperti torneranno a far valere le proprie qualità. Qualche squalifica di troppo potrebbe però costringere Sinisa a tornare a pescare dal vivaio per completare le proprie rotazioni. Adesso però c’è la consapevolezza che i giovanissimi del Bologna possano sostenere il confronto con il palcoscenico più importante. Una garanzia pesantissima per il finale di stagione.