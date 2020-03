Stadio – I gol degli italiani possono regalare l’Europa al Bologna

Un Bologna da Champions c’è. È quello che manda in gol i suoi italiani, già perché nonostante l’impiego del 60% di stranieri, gli azzurri in rossoblu sanno fare la differenza. Contando solo i gol italiani, il Bologna avrebbe raccolto un totale di 37 punti, quarto posto in questa speciale classifica. Il punto forte del gruppo tricolore dei felsinei è ovviamente Riccardo Orsolini: 7 gol e 5 assist fin qui.

Il marchigiano non è però solo, dietro di lui in classifica cannonieri c’è infatti la sorpresa Bani, il bomber che arriva dalle retrovie. Seguono Sansone, Soriano e Poli. Una serie di dati che hanno come unico comune denominatore il gruppo. Il club è riuscito a mettere insieme una truppa compatta e variegata, capace di mescolare bene gioco e qualità. Le percentuali infatti parlano di un Bologna capace di segnare con tutti i suoi interpreti, l’importante è segnare, chi marca è secondario.