Stadio, Hickey sogna San Siro

Aaron Hichey ieri pomeriggio ha mosso i primi passi al centro tecnico di Casteldebole. Infatti il ragazzo si è allenato per la prima volta, ma lo ha dovuto fare in disparte perché sta ancora aspettando l’esito del secondo tampone. L’esito dovrebbe arrivare in giornata e qualora fosse nuovamente negativo gli darebbe la possibilità di allenarsi con il resto del gruppo.

Avrà dunque questa seconda parte di settimana per convincere Mihajlovic a convocarlo per la partita contro il Milan e come dichiarato da lui realizzerebbe uno dei suoi sogni. Nel suo ruolo giocherà Dijks, ma la presenza di Hickey potrebbe comunque tornare utile al Bologna che a Milano non potrà contare su Denswil fermato da un problema muscolare.