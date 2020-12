Stadio – Hickey a 18 anni già a San Siro

Aaron Hickey, dopo la partita contro il Parma della seconda giornata, si è guadagnato il posto da titolare e non l’ha più abbandonato. Ora è pronto a sfidare l’Inter, una big del nostro campionato, in uno stadio immenso e spettacolare come San Siro.

Il terzino scozzese dice di aver avuto fortuna e che non si aspettava di giocare così tanto fin da subito. Non si tratta, però, solo di fortuna legata all’infortunio di Dijks, ma Hickey ha dimostrato talento, sicurezza e un ottimo feeling con i compagni al punto che Mihajlovic disse che sembrava si stesse allenando con la squadra da sei mesi. A soli 18 anni avrà l’opportunità di giocare in un stadio come San Siro, anche se in versione soft vista l’assenza di pubblico, per testare di che pasta è fatto e dimostrare di aver fatto un ulteriore passo avanti. È l’unico giocatore dell’intera Serie A a essere titolare alla sua età e qualche mese fa è stato anche inserito nella classifica dei cento giocatori giovani più forti d’Europa. In questa classifica è alla posizione 97 e più avanti è presente un altro rossoblù, Vignato alla posizione 78. Il Bologna vuole tenersi stretto Hickey e Mihajlovic vuole farlo crescere e dargli ancora più maturità nel gioco e nell’approccio alle sfide.

Fonte: Stadio