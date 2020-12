Stadio – Emergenza a sinistra

Bologna in emergenza per i diversi infortuni che hanno colpito la squadra, soprattutto nel ruolo di terzino sinistro.

Contro la Roma, infatti, si è aggiunto Mbaye alla lista degli indisponibili e sarà out 40 giorni per un infortunio al bicipite femorale. Hickey è risultato positivo al Covid e per la fascia sinistra Mihajlovic dovrà scegliere a chi dare una maglia da titolare. Dijks e Denswil sono rientrati in gruppo, ma non è detto che siano pronti per giocare e la rifinitura di oggi sarà decisiva per capire se potranno essere convocati e quale sarà loro condizione. Se i due olandesi non dovessero essere pronti Mihajlovic ha due alternative: o lanciare il giovane Khailoti o adattare Tomiyasu a sinistra, inserendo Medel in coppia con Danilo.

Fonte: Stadio