Stadio – Ecco la maglia della stagione: ecosostenibile

Presentate ieri le nuove divise di casa e trasferta per il prossimo campionato

La prima ha da sfondo un reticolato di mattoni tipici dell'architettura bolognese, mentre la seconda ha la scritta Bologna Fc 1909 stilizzata come la forma delle Due Torri. Il tessuto sarà Eco-Softlock, proveniente da plastica riciclata, visto che per produrre una maglia si useranno 13 bottiglie di plastica da mezzo litro. Per la terza divisa bisognerà invece aspettare ottobre. Intanto, il Bologna si troverà martedì 13 a Casteldebole per una seduta di allenamento. Saranno attesi Barrow, Juwara e Baldursson, mentre il 14 pomeriggio la squadra partirà per Pinzolo in ritiro, dove giocherà un amichevole contro una rappresentativa locale il 18, mentre il 24 è previsto il test contro la Feralpi Salò. Il 30 luglio sarà invece Bologna-Borussia Dortmund ad Altach.