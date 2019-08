Stadio – Dominguez, Bologna fino al 2024, oggi firma, partita e rientro

Tutto fatto, a breve anche l’ufficialità, Nicolas Dominguez è un giocatore del Bologna, o meglio sarà. Appena sbarcherà in Italia, il talento sudamericano si sottoporrà alle visite mediche, prima di firmare il contratto che lo legherà ai rossoblu fino al 2024. Le cifre non sono ancora certe. In Argentina si parlano di 9,4 milioni al Velez più il 25% della rivendita, in Italia invece di 6 milioni più 2 di bonus, oltre sempre alla percentuale sulla rivendita.

Parte dell’accordo tra i club prevede anche la permanenza per almeno altri 6 mesi in argentina del giocatore. Questa formula stimola diverse riflessioni. La prima è il prezzo. Il Bologna spenderà quasi la metà, rispetto ai soldi richiesti dalla clausola del giocatore, questo protegge i rossoblu nel caso di un flop da parte di Dominguez. La seconda è il livello tecnico, Sabatini, da sempre grande scopritore di talenti, funge da garanzia per il potenziale del ragazzo. La terza riguarda la sua preparazione per il salto dell’Atlantico, maturare esperienza extra non farà male al ragazzo. La quarta e ultima è che comunque il Bologna, con l’arrivo di Medel, ha le spalle coperte in mediana, almeno per adesso. Un’operazione all’apparenza ben fatta sotto ogni punto di vista.