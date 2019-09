Stadio – Domenica i Saputo al Dall’Ara

Comincia oggi la lunga settimana di avvicinamento alla partita di domenica tra Bologna e Roma. Sarà presente al Dall’Ara anche il presidente rossoblu Joey Saputo. Il patron non sarà però da solo, al suo seguito infatti ci sarà tutta la famiglia: il padre Lino, la madre Mirella, la moglie Carmie e anche Luca, uno dei figli. Il numero uno del BFC vorrà bissare il successo visto due domeniche fa con la Spal. L’occasione sarà importante per l’imprenditore anche per fare il punto con Di Vaio e Sabatini riguardo il Montreal e lo sviluppo del network calcistico in allestimento.

Non ci sarà però solo la famiglia Saputo allo stadio, si va infatti verso quota 25.000 presenze al Dall’Ara in vista del match contro i capitolini. La prima contro una big è un match dal grande appeal e nessuno sembra volersi perdere questa sfida. Anche perché la partita comincia ad avere un sapore di alta classifica viste le ultime prestazioni rossoblu.