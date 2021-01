Bologna – Dijks è tornato, e basta social

Ora che Dijks è tornato, non vuole più smettere.

L’olandese è concentrato solo sul campo, e ha pure deciso di staccarsi dai social per non aver più distrazioni. Contro la Juventus ha giocato la sua settima gara consecutiva, e adesso è pronto per il Milan. I rossoneri potevano essere nel destino dell’ex Ajax, quando il Diavolo stava cercando un terzino sinistro e Dijks era uno degli obiettivi. Invece è rimasto a Bologna, dove ha collezionato finora 50 partite e 2 gol. In questo campionato ha vissuto più bassi che alti, giocando alla prima giornata proprio contro il club che lo voleva e venendo espulso, poi da un nuovo stop e il timore che Hickey potesse strappargli il posto. Invece il trattore è tornato, e sabato sarà regolarmente al suo posto largo a sinistra. Intanto la squadra si è allenata a Casteldebole: ancora differenziato per Mbaye e Medel, con il cileno che sta provando a essere a disposizione(non facile).

Fonte-Stadio