Stadio – Difesa a tre con Soumaoro

Ieri Sinisa ha testato il nuovo sistema di gioco

Già nella giornata di martedì Mihajlovic aveva provato il nuovo assetto difensivo, esperimento poi ripetuto nell’allenamento di ieri pomeriggio. Per la prima volta in questa stagione il Bologna potrebbe, dunque, cominciare una partita schierandosi a tre nella linea difensiva. L’unico precedente nell’era Mihajlovic risale a gennaio 2019 quando a San Siro contro l’Inter schierò dall’inizio Danilo, Tomiyasu e Medel. Questo assetto tattico non è più stato riproposto se non in fase di impostazione quando uno dei laterali difensivi si alza lasciando solo tre giocatori a manovrare l’azione. Non dovrebbe cambiare solamente il modulo, ma potrebbero cambiare anche gli interpreti. Infatti Sinisa nel trio difensivo sta provando Soumaoro e Theate al fianco di Medel lasciando così in panchina Bonifazi, per ora sempre titolare da inizio stagione. A centrocampo il quarto di sinistra dovrebbe essere Dijks, in vantaggio nel ballottaggio con Hickey, in mezzo Svamberg e Dominguez e sulla destra De Silvestri. Se il cambio di modulo dovesse essere confermato i sacrificati sarebbero gli esterni offensivi, infatti dietro Arnautovic, inamovibile, dovrebbero giocare Soriano e Barrow.