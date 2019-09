Stadio – Brescia, Corini si affida a Romulo

Il Brescia è una squadra dall’atteggiamento ostico. Una neopromossa che è riuscita a stupire tutti, abbattendo il Cagliari in Sardegna alla prima e che forse sarebbe riuscita a portare a casa il risultato anche a Milano, un pizzico di spensieratezza in più forse avrebbe aiutato l’impresa.

Nella sfida di oggi però il Brescia dovrà fare i conti con assenze importanti. Sono ben 12 gli indisponibili per Corini. Rondinelle che potrebbero quindi optare per Romulo trequartista alle spalle di Donnarumma e Morosini. Non si può escludere nemmeno l’utilizzo dell’italobrasiliano in mediana accanto a Tonali. Le assenze di Magnani e Martelli riducono le possibilità di scelta del tecnico. In difesa previsto lo schieramento a quattro con Cistana e Gastaldello in ballottaggio per afffiancare Chancellor al centro del reparto