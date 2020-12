Stadio – Boom Schouten, ora vale 20 milioni

Rafael Van de Vaart lo aveva consigliato all’Ajax, come dargli torto.

Jerdy Schouten è diventato un giocatore imprescindibile per il Bologna, corre e costruisce, abbina qualità e quantità: ha avuto ragione Riccardo Bigon a puntare su di lui nonostante Mihajlovic volesse Obiang a centrocampo. Infatti Sinisa non lo ha mai tolto dal campo se non per uno scampolo di partita con Schouten alle prese con i crampi. Lo sottolinea Stadio, che allo stesso tempo afferma come il ragazzo 23enne sia già sotto l’occhio di De Boer su consiglio sia di De Roon che di Van der Vaart. Poi il valore, pagato 2.5 milioni Schouten ne vale già 20.