Stadio – Bologna, un’altra musica: si corre meglio con il rock

Per rendere gli allenamenti più coinvolgenti il preparatore Marchesi porta in campo gli amplificatori

Serve per motivare e far sentire meno la noia e la stanchezza, soprattutto quando il gruppo è scarno, come in occasione dei ritiri estivi o, come in questo caso, durante le soste di campionato. Playlist quasi esclusivamente rock, scelta da Marchesi e dai giocatori, in primis Lorenzo De Silvestri, un grande appassionato di musica come il preparatore rossoblù. La squadra godrà ora di un paio di giorni di riposo, salvo poi riprendere gli allenamenti martedì in vista della gara di sabato sera contro l'Inter.