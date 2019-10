Stadio – Bologna, tre verità

Inizia una settimana da tre partite, una fase che il Bologna non vuole steccare.

I rossoblù andranno a caccia di risposte in questi sette giorni e il Corriere dello Sport Stadio oggi titola ‘Bologna, tre verità’. Domani contro la Samp, poi a Cagliari e contro l’Inter, l’obiettivo è regalare almeno cinque punti a Sinisa Mihajlovic. Sette giorni per capire il futuro rossoblù, il Bologna è al bivio: restare ancorati alla parte destra o pensare ad un campionato diverso? Per quanto riguarda la formazione dubbi sugli esterni d’attacco: Skov Olsen, Sansone, Orsolini e Palacio sono tutti in gioco.