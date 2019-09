Stadio – Bologna predatore d’area

Al Bologna servono i suoi bomber per dare una scossa al proprio campionato e trasformare le proprie percentuali di gioco in punti in campionato. Due partite sono poco su cui basarsi, ma secondo Whoscored, i rossoblu sono la squadra di Serie A che più di tutte arriva al tiro in area piccola. I dati parlano del 13% di delle conclusioni degli emiliani, prese dentro la zona rossa della difesa avversaria.

I felsinei faticano però a trovare il gol, solo due di cui uno su rigore, nonostante la mole di gioco prodotta. Serve un bomber d’area di rigore, con Destro, Santander e Palacio che avranno il compito di risollevare questa statistica. Il Brescia ha percentuali sulle zone delle conclusioni simili a quelle dei rossoblu, anche se le conclusioni pericolose dei lombardi sono meno della metà rispetto a quelle degli emiliani: 19 a 8. Questo però non deve far sentire al sicuro il Bologna, i bresciani sanno costruire gioco. Le conclusioni che prendono sono di qualità e con una difesa in emergenza, gli emiliani non possono sottovalutare l’impegno.