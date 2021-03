Stadio – Bologna: la panchina dalle uova d’oro

Con i gol di Schouten e Skov Olsen contro il Crotone, salgono a 6 i gol segnati dalla panchina rossoblù.

Due ingressi fondamentali per la vittoria finale, un plus che Mihajlovic andava cercando. Solo una volta era successo infatti che un ingresso a gara in corso aveva portato punti: 2-2 contro l’Atalanta, rete del subentrante Paz, mentre il gol di Orsolini contro il Parma era stato utile solo per arrotondare il punteggio finale. I gol dalla panchina sono gol di valore, lo sa bene Sinisa, che punta molto sul gruppo e cerca di tenere tutti sull’attenti: “Non si gioca in undici ma in ventitrè, cioè tutto il gruppo che parte per la partita” ha detto dopo la trasferta calabrese. Il Bologna è quinto per gol segnati dalla panchina, dietro solo a Atalanta(12), Napoli(10), Juventus(9) e Sampdoria(8), ed è a pari merito con il Verona. Nell’intervallo del match di sabato Miha ha chiesto più attenzione, più gioco e più coraggio, i cambi hanno fatto il resto.

Fonte-Stadio