Stadio: Bologna in cerca di un centrocampista

Il Bologna è in cerca di un centrocampista da affiancare a Pulgar per la prossima stagione, con la speranza di non perdere il centrocampista cileno. La clausola rescissoria da appena 12 milioni di euro infatti fa tremare i rossoblu, che per una cifra quasi irrisoria per il valore del giocatore, potrebbero perdere una delle loro pedine fondamentali.

La dirigenza felsinea sarebbe già da tempo in contatto con Fernando Felicevich, agente del ragazzo, per discutere un rinnovo che possa rimediare a quella poco fortunata clausola rescissoria, ma i lavori in corso tra le parti non sembrano pronti a sbloccarsi in tempi brevi.