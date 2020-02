Stadio – Bologna, formazione obbligata, poi solo giovanissimi

Le convocazioni non hanno riservato nessuna sorpresa, oltre agli undici titolari, la panchina rossoblu sarà riempita da ben sette ragazzi della Primavera. Mihajlovic ha infatti puntato su tanti millennials per completare la formazione emiliana in vista della sfida all’Udinese.

Saranno infatti ben 7 i ragazzi della Primavera aggreati. Due difensori: Corbo e Bonini, rispettivamente classe 2000 e 2001. Sono tre invece i centrocampisti scelti da Sinisa per aggregarsi alla prima squadra, rispettivamente Mazza, Ruffo Luci e Baldursson (2000, 2001 e 2002). In avanti invece saranno Juwara e Cangiano a completare le riserve rossoblu, nati entrambi nel 2001.