Stadio – Boca Juniors su Medel, ma Sabatini vuole trattenerlo

Il Boca Juniors è fortemente interessato a Gary Medel, ma Sabatini sta provando ad alzare il muro nonostante le intenzioni del calciatore siano diverse.

Al momento sono solo rumors, non c’è nulla di definito, ma un pensiero al Boca Medel lo sta facendo e non è da escludere che la sua avventura a Bologna possa chiudersi prima della fine della stagione. L’offerta del club argentino c’è già, ma la momento un addio del Pitbull resta solo una voce, niente di concreto o già scritto. Il contratto di Medel con il Bologna scade nel 2022 e il club farà di tutto per trattenerlo anche per il prossimo campionato come detto da Sabatini. Chiaramente, però, ci sono diverse cose da valutare e una di queste è la tenuta fisica di Medel che quest’anno ha giocato solo 8 partite e non scende in campo dal 23 dicembre per un infortunio al polpaccio. Sarebbe dovuto rientrare per la gara contro il Milan, ma avuto una ricaduta e non è ancora chiaro quando sarà in grado di rientrare in gruppo.

Fonte: Stadio