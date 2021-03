Barrow, una qualificazione storica. Gomitata e taglio per Tomiyasu

Ieri 7 stranieri rossoblù con le nazionali

Decisivo è stato l’1-0 sull’Angola per spedire in orbita la nazionale allenata dal ct belga Saintfiet. Il Bologna ritroverà un Barrow carico per l’Inter, ma che il prossimo gennaio si assenterà un mese proprio per giocare la competizione. Un po’ meno felice sarà Tomiyasu che, nonostante il 3-0 col quale il suo Giappone ha battuto in amichevole la Corea del Sud, ha rimediato una gomitata e un taglio sulla lingua. Nessun allarme comunque. Qualche minuto anche per Skov Olsen, che con la sua Danimarca ha battuto Israele 2-0. Solo panchina invece per Valentin Antov nella sconfitta contro la Svizzera per 3-1 della sua Bulgaria. In panchina anche Skorupski, nel rocambolesco 3-3 tra la sua Polonia e l’Ungheria. Una manciata di minuti invece per Mattias Svanberg nella vittoria della sua Svezia per 1-0 di misura contro la Georgia. Solo panchina invece per Baldursson con la sua Islanda Under 21. Oggi tocca a Mbaye con il suo Senegal, già qualificato, andare in campo, cercando un posto in nazionale per la prossima Coppa d’Africa.