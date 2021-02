Stadio – Barrow sempre al centro, Hickey cerca spazio

Contro il Sassuolo, dovrebbe riprendersi la maglia da titolare Riccardo Orsolini.

Dopo due panchina, a discapito di Skov Olsen, l’esterno azzurro parte favorito per domani rispetto al danese. A completare la trequarti Sansone e Soriano, anche se quest’ultimo ha lavorato un giorno a parte. Salvo ulteriori contrattempi però, l’italo-tedesco sarà schierato alle spalle di Musa Barrow, destinando Rodrigo Palacio ancora una volta a sedersi in panchina. In mezzo al campo, affianco a Schouten, prende corpo l’ipotesi Poli. Qualche dubbio per Mihajlovic, ma restano comunque in corsa sia Svanberg che Dominguez, con l’argentino che è leggermente indietro rispetto ai primi due. Davanti a Skorupksi poi, la linea difensiva dovrebbe essere composta da Tomiyasu, Danilo, Soumaoro e Dijks, con l’olandese in ballottaggio con Hickey, in cerca di una maglia da titolare. Dalla rifinitura di oggi si capirà di più. Ancora indisponibili Medel, Faragò e il lungodegente Santander.

Fonte-Stadio