Stadio – Barrow e Santander già in forma: gol in partitella

Giornata di partitella a campo ridotto ieri a Casteldebole e vittoria per tre a uno della squadra senza casacca, poi immortalata in foto a fine allenamento.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il mattatore della partita è stato Musa Barrow, in rete e apparso già in buono stato di forma, per lui però anche un rigore sbagliato, mentre le altre marcature sono state di Skov Olsen e Bani. Per la squadra senza casacca gol di Santander, anche lui già in buona condizione, mentre Riccardo Orsolini ha colpito un palo con il suo classico tiro a giro. Come sempre, Sinisa Mihajlovic ha chiesto ritmi elevati anche in allenamento. Per quanto riguarda le indicazioni di formazione, contro la Juve si va verso una coppia centrale composta da Danilo e Denswil con Bani squalificato.