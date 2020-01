Stadio – Barrow firma, ma potrebbe non esserci col Verona

Per il Corriere dello Sport Stadio ci sono ancora dubbi sulla presenza di Musa Barrow nel match contro il Verona.

L’attaccante dell’Atalanta svolgerà oggi le visite mediche e firmerà il contratto, ma per motivi burocratici non è certa la sua presenza nel weekend. Stadio titola ‘Di corsa per Barrow‘, la punta è già a Bologna, eppure rischia di saltare il Verona per burocrazia, il suo tesseramento potrebbe slittare al 20 di gennaio.

Nelle pagine interne focus su Dominguez. L’argentino potrebbe già giocare titolare contro l’Hellas. Medel è fuori, Dzemaili non al meglio, Schouten non ha convinto: ecco Nico al fianco di Poli?