Stadio – Barrow è l’uomo in più

L’edizione odierna del Corriere dello Sport Stadio si è concentrata su Musa Barrow e sulla cooperativa del gol.

Il gambiano, arrivato a gennaio, si è subito preso la scena e ora sarà un uomo in più questo finale di stagione. ‘Doveva andare al Dortmund – scrive Stadio – Ora vive con il fratello e pensa solo al rossoblù’. Il gambiano ormai è di casa a Bologna e ha già segnato 3 gol in 7 partite. Non solo Barrow, perché il Bologna possiede una vera e propria cooperativa del gol con undici giocatori diversi a segno: si parte dal difensore Bani, passando per il mediano Soriano e finendo con gli attaccanti Orsolini e Palacio: Mihajlovic dà una spinta a tutti.