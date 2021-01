Stadio – Ayroldi tra le proteste rossoblù anche un anno fa

Il 19 gennaio scorso si giocò Bologna-Verona al Dall’Ara che fu diretta da Giovanni Ayroldi e anche il quell’occasione, come contro l’Udinese, l’arbitro lasciò il campo tra le proteste rossoblù.

In quella partita la squadra di Mihajlovic era passata in vantaggio con Bani e a 8′ minuti dalla fine arrivò il pareggio di Borini dopo che il Bologna aveva condotto larga parte del secondo tempo con l’uomo in meno per il doppio giallo rifilato a Bani. Gli ammoniti rossoblù in quella partita furono cinque, mentre quelli dell’Hellas solo due. A distanza di un anno si può dire che Ayroldi abbia arbitrato due partite in fotocopia. In entrambe le occasioni i dirigenti rossoblù hanno preferito rimanere in silenzio e solo Sinisa ha alzato i toni a fine partita.

Fonte: Stadio