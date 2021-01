Verso il Milan – Attenzione ai diffidati

Sono quattro i calciatori diffidati in casa Bologna e al prossimo cartellino giallo verranno squalificati per un turno di campionato.

Si tratta di Tomiyasu, Danilo, Svanberg e Schouten che nelle prossime partite dovranno continuare a stare attenti e Mihajlovic dovrà fare scelte anche in base a questa situazione. Nelle ultime partite questi giocatori hanno alzato la soglia dell’attenzione e infatti per Danilo sono già nove i match giocati da diffidato per lui che commette 1.2 falli ogni 90′ minuti, Tomiyasu da sei giornate e Schouten da tre. Discorso leggermente diverso per Svanberg che ha già dovuto scontare un turno di squalifica per il rosso rimediato contro l’Udinese, ma è rimasto in diffida. Il prossimo mese per il Bologna sarà delicato, infatti in programma ci sono le sfide contro Parma, Benevento, Sassuolo e Lazio e la questione diffide andrà gestita per evitare di rinunciare a troppi giocatori nello stesso momento.

Fonte: Stadio