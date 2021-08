Stadio – Arnautovic show a Casteldebole

Al lavoro con il Bologna dalle 16, risponde a ogni incoraggiamento. Discorso alla squadra di Sinisa

Alle 16, Marko Arnautovic è sceso in campo con i suoi nuovi compagni per effettuare il suo primo allenamento in maglia rossoblù.

Dopo mesi di trattativa, l'austriaco è diventato finalmente il nuovo centravanti di un Bologna che ieri, dopo il discorso di Sinisa Mihajlovic e il minuto di silenzio per la strage del 2 agosto alla Stazione di Bologna, è sceso in campo per la consueta sessione di esercizi. Bisognerà capire se l'ex Inter ci sarà o meno con il Liverpool giovedì in amichevole, o se il suo esordio sarà rimandato a domenica con il Pordenone. Intanto si gode l'affetto dei tifosi, che anche ieri lo hanno incitato, e lui ha ricambiato con un cenno di ringraziamento.