Stadio – Arnautovic non si ferma mai, Mihajlovic in allarme

Tour de force per Arnautovic in nazionale

Straordinari per Marko Arnautovic in nazionale, Mihajlovic in allarme sottolinea Stadio.

L'attaccante austriaco è indispensabile per il Bologna ma lo è anche per la sua nazionale. La punta ha giocato contro la Moldova e contro Israele, ma si prepara a farlo anche contro la Scozia, partita decisiva per gli austriaci. Ma Arnautovic viene da un guaio muscolare rimediato contro la Salernitana e da Casteldebole si spera in un ritorno integro dell'attaccante. I medici rossoblù Sisca e Nanni hanno informato lo staff austriaco del fastidio di Arnautovic, che comunque ha giocato titolare nelle ultime due partite. Le strade sono due: o Arnautovic si è messo alle spalle il fastidio oppure i medici austriaci hanno ritenuto che giocandoci sopra non avrebbe comportato rischi eccessivi.