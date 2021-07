Stadio – Al lavoro ma senza punte titolari

Solo Van Hooijdonk e Santander presenti, vista anche la positività di Musa Barrow

In attesa di capire la situazione di Marko Arnautovic, e quella sulla positività al Covid di Musa Barrow, Sinisa può contare in attacco al momento solo su Sydney Van Hooijdonk e Federico Santander. Per rimpolpare il reparto offensivo, ai due si sono uniti i baby Antonio Raimondo e Mattia Pagliuca, saliti in ritiro dalla Primavera insieme al centrocampista Kacper Urbanski, Jacopo Casadei, al difensore Winsdom Amey, il più giovane esordiente in A, e il portiere Nicola Bagnolini. La squadra oggi effettuerà una doppia seduta di allenamento e successivamente ci sarà la presentazione del neo acquisto Kevin Bonifazi.