Continua la prevenzione da parte dei rossoblu in vista del grande ritorno in campo.

Il Bologna dopo l’allenamento di Casteldebole svolgerà il solito giro di tamponi per assicurarsi la totale negatività da parte di tutta la squadra prima del match contro la Juventus.

I rossoblu inoltre non alloggeranno in nessun hotel nel pre partita ma si incontreranno direttamente al Dall’Ara il giorno del match.

Fonte: TMW