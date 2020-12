Spezia, Italiano: “Bologna più forte sulla carta, servirà la massima attenzione”

Intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida di domani contro il Bologna, l’allenatore dello Spezia Vincenzo Italiano ha parlato del momento della sua squadra, dello stadio nuovo e degli avversari. Queste le sue parole:

“Non vedevamo l’ora di tornare nel nostro stadio, per noi finora sono state undici trasferte. Scendere in campo in casa, nel nostro habitat, sarà tutta un’altra cosa. Siamo molto felici e speriamo di fare un’ottima gara domani, ci teniamo a fare bella figura.”