Spezia-Bologna, le probabili formazioni

Bologna con i dubbi Arnautovic e Schouten, Gotti con un modulo speculare. Siniša Mihajlović confermerà il 3-5-2 ma dovrà valutare le condizioni dell'austriaco, ieri solo palestra, e quelle dell'olandese, affaticamento. Spazio allora a Skorupski in porta, Soumaoro, Medel e Lucumì dietro, in fascia Kasius e Lykogiannis, in mezzo Moro probabilmente titolare con Ferguson e Soriano ai lati, in avanti Arnautovic e Sansone, se non ce la fa l'austriaco tocca a Zirkzee. Spezia con Nikola, Kiwior e Caldara in difesa, Bourabia regista di centrocampo con Bastoni e Kovalenko a supporto, in fascia Reca e Holm. Coppia di attacco Gyasi-Nzola.