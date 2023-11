Speciale promo per Bologna-Toro: tutte le info

La promozione attiva per il match di lunedì

Sono già circa 20mila i tagliandi staccati per Bologna-Torino, segno che l'entusiasmo non si è sopito dopo la sconfitta di Firenze. I rossoblù sono ancora in piena agganciati al treno europeo e lunedì 27 arriva un altro scontro diretto, stavolta contro il Toro di Juric.