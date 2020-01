Spal-Bologna, le formazioni ufficiali

Nessuna particolare sorpresa rispetto alla vigilia nella formazione con cui il Bologna affronterà la Spal. Paz gioca al posto di Bani in mezzo, Tomiyasu e Mbaye in fascia. I due mediani sono Poli e Schouten, davanti c’è Palacio esterno e Santander prima punta. Nella Spal non gioca dal primo minuto il neo acquisto Bonifazi.

Spal: Berisha, Cionek, Vicari, Igor; Strefezza, Valoti, Dabo, Missiroli, Reca; Di Francesco, Petagna. All. Semplici.

Bologna: Skorupski, Tomiyasu, Danilo, Paz, Mbaye; Poli, Schouten; Orsolini, Soriano, Palacio; Santander. All. Mihajlovic.