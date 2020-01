Spal-Bologna, i precedenti

Sabato pomeriggio il Bologna farà visita alla Spal allo stadio Mazza di Ferrara: il derby emiliano sarà valido per la 2^ giornata del girone di ritorno di Serie A. Nella loro storia, le due squadra si sono affrontate in totale – tra Serie A, Serie B, Serie C e Coppa Italia – 55 volte: 28 vittorie rossoblu, 13 pareggi e 14 successi dei ferraresi. Considerando solo le gare giocate a Ferrara, però, il bilancio è decisamente diverso: appena 9 trionfi ad 8 per gli ospiti.

La gara d’andata al Dall’Ara è terminata 1-0 per i felsinei: decisivo il gol nel finale di Soriano. Ferrara è però una sorta di tabù per i bolognesi: i rossoblu infatti non vincono al Mazza dal giugno 1977, quando gli ospiti ebbero la meglio per 0-2 in Coppa Italia. Il trionfo esterno in Serie A, invece, manca addirittura dal marzo 1968. L’ultima gara a Ferrara è quella dell’anno scorso – con ancora Inzaghi in panchina – che si chiuse con il risultato di 1-1: reti di Palacio e Kurtic. L’ultima sconfitta lontana dal Dall’Ara risale invece al marzo 2018: 1-0 Spal, firmato Grassi.