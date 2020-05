Spadafora: “Lunedì il protocollo per la ripresa della Serie A”

E’ appena arrivato e diventato ufficiale il protocollo per lo svolgimento in massima sicurezza degli allenamenti collettivi delle squadre professionistiche. Bisognerà però attendere qualche giorno in più per avere quello inerente alle partite, e quindi alla ripresa del campionato di Serie A. Queste le parole del Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora, che spiega la situazione ai microfoni di “Radio Uno”.

“Non solo il protocollo per gli allenamenti di gruppo. Lunedì 25 maggio mi verrà inviato anche quello per la ripresa del campionato – ammette Spadafora, che infine conclude – Una volta ricevuto, lo trasmetterò immediatamente al Comitato Tecnico Scientifico. In questo modo, il Comitato potrà già esporre una sua posizione, nella speranza di poter già giungere ad una data in quell’occasione”.