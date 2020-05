Spadafora: “I positivi nelle squadre di Serie A non aiutano alla ripresa”

Intervenuto ai microfoni di Seilatv Bergamo, Vincenzo Spadafora ha parlato della possibile ripresa del campionato e di come i nuovi contagi all’interno di alcuni club di Serie A possano ritardate o addirittura mettere la parola fine ad una possibile ripartenza:

“Le notizie di queste ore dei contagi in alcune squadre di calcio non ci fanno ben sperare. Fino a quando non capiremo quel sarà l’evoluzione sanitaria, non potremo dare una risposta certa. Quello che chiediamo a tutti i cittadini, non solo agli sportivi, è di restare prudenti”.

Fonte: Tuttomercatoweb