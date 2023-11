Soumaoro, Bonifazi e Lucumi: il Bologna balla sui difensori

Da un lato la società cerca il rinnovo di Thiago Motta, colloqui in atto con il tecnico che vuole capire la progettualità futura del club, dall'altro si iniziano a valutare interventi mirati a gennaio. Non ci saranno grossi investimenti e grossi colpi, ma sulla base di ciò che eventualmente uscirà il Bologna cercherà di farsi trovare pronto in entrata. In attacco si è molto parlato della necessità di prelevare un vice Zirkzee al posto di Van Hooijdonk, Wlodarczyk e Veliz gli obiettivi, ma anche in difesa la dirigenza dovrà fare importanti valutazioni per il girone di ritorno. Le rotazioni sono lunghe e infatti Kevin Bonifazi non ha quasi mai trovato spazio, motivo per il quale potrebbe chiedere la cessione a gennaio per trovare maggior minutaggio. La sua uscita, però, non per forza porterà ad un innesto: prima andranno analizzate a fondo le condizioni di Adama Soumaoro. Il centrale per i primi giorni del 2024 dovrebbe essere pronto a rientrare e Motta potrebbe dunque avere il suo rinforzo interno in un reparto centrale che conta Beukema, Calafiori e Lucumi. Il colombiano è colui che dovrà riprendersi il posto dopo l'esplosione dell'ex Basilea ma non sono previste cessioni remunerative a gennaio nonostante l'interesse dell'Atalanta. Anche perché Calafiori, con un Kristiansen incerto, può anche tornare utile a sinistra. In sintesi, Bologna vigile sul mercato, c'è il nome di Zeno Van den Bosch, ma non con l'urgenza di intervenire. Tutto verrà tarato sulla base dei profili eventualmente accessibili e all'interno di perimetri di bilancio chiari, ben sapendo che i costi a gennaio tendono ad alzarsi e piazzare giocatori, vedi Bonifazi con un milione di ingaggio, non sarà assolutamente facile.